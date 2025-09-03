Более 19 тысяч пар поженятся в Москве осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Более 19 тысяч пар планируют пожениться осенью 2025 года в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ЗАГС.

Начальник управления Светлана Уханева рассказала, что больше всего пар планируют сыграть свою свадьбу в сентябре. Она уточнила, что этот месяц является последним в сезоне. Самой популярной датой для регистрации брака стало 25 сентября. Ее выбрали свыше 900 пар.

Браки регистрируют не только во дворцах бракосочетания, но и на площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья".

Ранее стало известно, что около 600 пар поженились 22 августа, в День государственного флага. При этом летом на открытых площадках примерно тысяча пар зарегистрировала свои браки.

Одной из самых востребованных оказался шатер в парк-отеле "Даниловский", где поженились 345 пар. Также популярной локацией стал теплоход "Рэдиссон Ройал". За сезон он 132 раза отправлялся в свадебную прогулку. Кроме того, в музее-заповеднике "Остафьево" зарегистрировали свои отношения 133 пары.

