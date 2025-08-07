Церемония бракосочетания прошла во время круиза по Москве-реке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Церемония бракосочетания прошла во время круиза на лайнере по Москве-реке, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на управление ЗАГСа Москвы.

"Этим летом столичные молодожены могут выбрать место регистрации брака из большого числа открытых площадок, в том числе проекта "Лето в Москве". Также пары смогут сказать друг другу "да" во время круиза по Москве-реке на двухпалубном лайнере", – говорится в сообщении.

В управлении ЗАГС добавили, что каждая пара присылает свою историю любви и фотографии. Рассказ пары Ивана и Екатерины оказался самым интересным. Влюбленные провели отпуск на Шри-Ланке. И там Иван сделал предложение руки и сердца на вершине горы Сигирия.

В итоге пара поженилась 6 августа на верхней палубе. Для Ивана и Екатерины организовали закрытый рейс. Они зашли на корабль на Фрунзенской набережной. Судно доплыло до Котельнической набережной и спустя два часа вернулось обратно.

С начала лета на открытых площадках Москвы поженились около тысячи пар. В этом сезоне теплоход 132 раза отправлялся в свадебную прогулку, курсируя мимо столичных набережных. При этом на Северном речном вокзале прошли 117 церемоний бракосочетания, где молодожены могли провести фотосессию на фоне летнего заката на крыше вокзала.

