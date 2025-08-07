07 августа, 09:04Общество
Церемония бракосочетания прошла во время круиза по Москве-реке
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Церемония бракосочетания прошла во время круиза на лайнере по Москве-реке, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на управление ЗАГСа Москвы.
"Этим летом столичные молодожены могут выбрать место регистрации брака из большого числа открытых площадок, в том числе проекта "Лето в Москве". Также пары смогут сказать друг другу "да" во время круиза по Москве-реке на двухпалубном лайнере", – говорится в сообщении.
В управлении ЗАГС добавили, что каждая пара присылает свою историю любви и фотографии. Рассказ пары Ивана и Екатерины оказался самым интересным. Влюбленные провели отпуск на Шри-Ланке. И там Иван сделал предложение руки и сердца на вершине горы Сигирия.
В итоге пара поженилась 6 августа на верхней палубе. Для Ивана и Екатерины организовали закрытый рейс. Они зашли на корабль на Фрунзенской набережной. Судно доплыло до Котельнической набережной и спустя два часа вернулось обратно.
С начала лета на открытых площадках Москвы поженились около тысячи пар. В этом сезоне теплоход 132 раза отправлялся в свадебную прогулку, курсируя мимо столичных набережных. При этом на Северном речном вокзале прошли 117 церемоний бракосочетания, где молодожены могли провести фотосессию на фоне летнего заката на крыше вокзала.
Церемонии бракосочетания впервые прошли на Манежной площади