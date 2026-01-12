Трамваи задерживаются на улице Стромынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи № 4, 7, 13 и Т1 задерживаются на улице Стромынке в районе остановки "Малая Остроумовская улица", сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что все произошло из-за автомобиля, застрявшего на путях. Маршруты были временно изменены. Пассажиров призвали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Ранее трамваи № 11, 17 и 25 задерживались в районе остановки "Метро ВДНХ". Это произошло из-за столкновения электробуса и трамвая, который сошел с рельсов. Один человек пострадал. Позже движение было восстановлено.

Тем временем в Москве стали появляться беспилотные трамваи на основе искусственного интеллекта. Технология позволяет сделать городской транспорт еще безопаснее и комфортнее.

Трамвай с ИИ может самостоятельно выполнять все функции: останавливаться, открывать и закрывать двери, следовать сигналам светофоров, пропускать пешеходов, придерживаться графика и переключать стрелочные переводы. Как отмечал Сергей Собянин, поездку на таких трамваях уже совершили более 26 тысяч пассажиров.

