Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 08:59

Транспорт

Трамваи задерживаются на улице Стромынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи № 4, 7, 13 и Т1 задерживаются на улице Стромынке в районе остановки "Малая Остроумовская улица", сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что все произошло из-за автомобиля, застрявшего на путях. Маршруты были временно изменены. Пассажиров призвали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Ранее трамваи № 11, 17 и 25 задерживались в районе остановки "Метро ВДНХ". Это произошло из-за столкновения электробуса и трамвая, который сошел с рельсов. Один человек пострадал. Позже движение было восстановлено.

Тем временем в Москве стали появляться беспилотные трамваи на основе искусственного интеллекта. Технология позволяет сделать городской транспорт еще безопаснее и комфортнее.

Трамвай с ИИ может самостоятельно выполнять все функции: останавливаться, открывать и закрывать двери, следовать сигналам светофоров, пропускать пешеходов, придерживаться графика и переключать стрелочные переводы. Как отмечал Сергей Собянин, поездку на таких трамваях уже совершили более 26 тысяч пассажиров.

"Новости дня": две трети московских трамваев получат беспилотные технологии

Читайте также


транспортгород

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика