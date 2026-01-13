Форма поиска по сайту

13 января, 12:34

Происшествия

Отстраненный главврач больницы в Новокузнецке рассказал о ситуации с младенцами

Фото: 1gkb-nk.ru

Временно отстраненный от работы главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталий Херасков прокомментировал ситуацию с гибелью младенцев после родов.

По его словам, отделение работало хорошо. Он уточнил, что в стационаре третьего уровня находились самые тяжелые роженицы. В 2025 году больница показала хорошие цифры по младенческой смертности.

"Ситуация эта для нас нехарактерна. Пока исключены особо опасные инфекции", – приводит слова Хераскова RT.

Врач также добавил, что в данной ситуации были сложные недоношенные пациенты с патологиями. При этом пока не видно общей причины смерти детей.

"С 10-го, даже с 9-го числа проводятся обследования персонала, предметов и объектов внешней среды – все, что касается контактирующих с детьми девайсов", – сказал он.

В настоящее время в Кемеровскую область для проверки работы службы родовспоможения по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлены специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета, сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.

О смерти младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка стало известно 13 января. За новогодние праздники в больнице умерли девять детей. При этом, как писали СМИ, госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть новорожденных. Он подчеркнул, что идет разбирательство ситуации, а на место выезжала комиссия Минздрава.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Главврача больницы отстранили от должности на время проведения проверки.

