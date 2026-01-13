Форма поиска по сайту

13 января, 11:22

Происшествия

Второе уголовное дело возбуждено после гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

Фото: телеграм-канал SHOT

Возбуждено второе уголовное дело после гибели младенцев в роддоме Новокузнецка Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"По версии следствия, в январе текущего года в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных детей", – заявили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что дело заведено по статье о халатности.

Следователи и следователи-криминалисты работают на месте произошедшего, проводятся необходимые мероприятия с целью установления точной причины гибели детей. Также допрашивают должностных лиц медицинского учреждения, их действиям будет дана правовая оценка.

Информация о гибели младенцев в роддоме № 1 появилась в СМИ 13 января. Уточнялось, что за новогодние праздники в медучреждении умерли девять детей.

При этом госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена по санитарно-эпидемиологическим показаниям. Причиной названо превышение порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Позже министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть детей. Он подчеркнул, что в настоящее время идет разбирательство ситуации, на место выезжала комиссия Минздрава.

В связи с ЧП в региональном управлении Следственного комитета и прокуратуре организовали проведение проверок. Спустя время стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

