13 января, 10:30

Происшествия

Министр здравоохранения Кузбасса подтвердил смерть младенцев в роддоме

Фото: телеграм-канал Mash

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка Кемеровской области и заявил, что идет разбирательство в ситуации.

"Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию", – сказал министр во время прямого эфира в соцсетях.

В настоящее время организацию медпомощи роженицам и младенцам в новокузнецком роддоме проверяет Росздравнадзор, добавили в телеграм-канале надзорного ведомства. Проверку проводит территориальный орган по Кемеровской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что в роддоме № 1 в Новокузнецке за новогодние праздники умерли девять младенцев. Госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

В связи с этим в региональном управлении СК организовали проведение доследственной проверки по статье о халатности. В прокуратуре области также подтвердили проведение проверки.

