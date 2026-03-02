Около 8 тыс тепловых пунктов Москвы оборудовали системой онлайн-диспетчеризации

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Около 8 тысяч тепловых пунктов Москвы оборудовали системой онлайн-диспетчеризации. Она помогает специалистам контролировать работу оборудования в режиме реального времени, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в прошлом году специалисты ПАО "МОЭК" подключили к онлайн-диспетчеризации 765 объектов.

Система способна каждый час отслеживать на тепловых пунктах более 15 различных параметров, которые после этого систематизируются и анализируются. Благодаря этому специалисты могут принимать оперативные решения по управлению системой теплоснабжения.

На базе данных системы диспетчеризации работает смарт-технология поиска скрытых утечек. Она проверяет незначительные изменения важных параметров работы оборудования за ночной период. Это способствует более точному определению тепловых потерь и выявлению потенциально ненадежного участка.

Новая технология помогает найти незначительные нарушения, которые могут не иметь внешних признаков, например вытекание теплоносителя или ухудшение параметров у потребителя.

Ранее на Дорожной улице в Москве началась модернизация крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Чертаново промзона". Он находится на территории районной тепловой станции и обеспечивает поставку газа промышленным предприятиям. Решение о модернизации данного ГРП было принято из-за длительной работы газового оборудования.