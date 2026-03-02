Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 10:50

Город

Около 8 тыс тепловых пунктов Москвы оборудовали системой онлайн-диспетчеризации

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Около 8 тысяч тепловых пунктов Москвы оборудовали системой онлайн-диспетчеризации. Она помогает специалистам контролировать работу оборудования в режиме реального времени, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в прошлом году специалисты ПАО "МОЭК" подключили к онлайн-диспетчеризации 765 объектов.

Система способна каждый час отслеживать на тепловых пунктах более 15 различных параметров, которые после этого систематизируются и анализируются. Благодаря этому специалисты могут принимать оперативные решения по управлению системой теплоснабжения.

На базе данных системы диспетчеризации работает смарт-технология поиска скрытых утечек. Она проверяет незначительные изменения важных параметров работы оборудования за ночной период. Это способствует более точному определению тепловых потерь и выявлению потенциально ненадежного участка.

Новая технология помогает найти незначительные нарушения, которые могут не иметь внешних признаков, например вытекание теплоносителя или ухудшение параметров у потребителя.

Ранее на Дорожной улице в Москве началась модернизация крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Чертаново промзона". Он находится на территории районной тепловой станции и обеспечивает поставку газа промышленным предприятиям. Решение о модернизации данного ГРП было принято из-за длительной работы газового оборудования.

Собянин рассказал, какие разработки применяют в деятельности городских служб

Читайте также


городЖКХ

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика