Сергей Собянин рассказал о планах модернизации инженерных систем Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в мессенджере MAX сообщил об утверждении планов работы комплекса городского хозяйства Москвы на 2026 год.



В частности, специалисты займутся капремонтом домов, заменой лифтов, модернизацией объектов образования и здравоохранения, обновлением центров "Мои Документы", строительством новых круглогодичных спортивных площадок, флагманских лыжных трасс и мест отдыха у воды.



Помимо этого, будут продолжены работы по благоустройству олимпийского комплекса "Лужники", ремонту дорог и дворовых проездов, а также по оснащению городских объектов архитектурно-художественной подсветкой.



Не забудут специалисты и про реабилитацию прудов, а также замену линий электропередачи, тепловых, газовых и водопроводных сетей.



"Одна из основных задач – своевременная профилактика, ремонт и модернизация инженерных систем Москвы", – отметил мэр.

Собянин рассказал, что в 2024 и 2025 годах были приведены в порядок кабельные линии, которые были проложены в прошлом столетии на дне Москвы-реки. Данные работы позволили повысить надежность электроснабжения в центре столицы и увеличить возможности для подключения новых потребителей.



Кроме того, градоначальник поделился планами по развитию коммунальной инфраструктуры в ТиНАО. Например, будет организована работа по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, продолжается строительство новой системообразующей сети газораспределения.



Специалисты уже возвели и ввели в эксплуатацию высоковольтный питающий центр в Красной Пахре, а также открыли новый Объединенный диспетчерский пункт ПАО "Россети Московский регион", который централизованно управляет распределительными сетями.



В этом году специалисты обновят 439,6 километра линий электропередачи, 79 километров тепловых сетей, 36,5 километра кабельных коллекторов, 68,5 километра водопроводных, 52,7 километра водосточных и 24,9 километра канализационных сетей. Помимо этого, будет отремонтировано 19,2 километра и построено свыше 145 километров газовых сетей.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы уже приступили к выполнению капитального ремонта жилых домов, предусмотренного программой на 2026 год. Для каждого здания перечень работ определяется индивидуально с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.

В зимний период выполняются работы, не зависящие от температуры воздуха. К ним относится ремонт систем электроснабжения, газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвалов, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских кровель начнется после установления стабильных положительных температур.

