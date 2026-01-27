Форма поиска по сайту

27 января, 18:12

Общество
Эксперт Бондарь: при холоде в квартире нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу

Эксперт рассказал, как действовать при холоде в квартире

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Если в квартире холодно, для начала гражданам следует позвонить в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании. Об этом RT рассказал общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что в обычных комнатах температура должна составлять хотя бы 18 градусов тепла, а в угловых – около 20 градусов.

После поступления звонка по поводу того, что в квартире холоднее, специалист зафиксирует обращение, присвоит ему номер и сообщит, к скольки ждать мастера. Если крупных аварий на теплосетях нет, обычно он приходит через пару часов.

До прихода специалиста можно измерить температуру в центре комнат градусником. Также стоит зафиксировать результат и подать заявку дополнительно в приложении "Госуслуги.Дом".

"Когда придет сотрудник компании, он составит специальный акт. Важно проследить, чтобы в бумаге указали точные цифры замеров и время посещения. Один экземпляр документа обязательно нужно забрать себе", – сказал Бондарь.

По словам эксперта, возможен перерасчет за холодные батареи. Есть правило, согласно которому за каждый час нарушения и за каждый градус ниже нормы сумму в квитанции должны уменьшать на 0,15%. Основанием для этого становится акт о предоставлении услуги ненадлежащего качества.

При этом, добавил Бондарь, в некоторых случаях мастер может не приехать, а диспетчер не ответить на звонок. Тогда можно составить бумагу самостоятельно с двумя соседями и председателем совета дома. За нарушение нормативов УК могут оштрафовать на 5–10 тысяч рублей.

Тем временем столичные коммунальные и инженерные службы функционируют в режиме повышенной готовности в связи с резким похолоданием. На круглосуточное дежурство выведены аварийные бригады префектур административных округов и профильных компаний.

Также все необходимые меры принимаются для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, включая усиленный контроль за электросетевыми объектами.

