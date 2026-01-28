12 пассажирских поездов задерживаются из-за перекрытия Крымского моста

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Зафиксированы задержки 12 пассажирских поездов в связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту, которое продолжалось более 7 часов. Об этом сообщили в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Как уточнили в компании, 28 января с 00:12 по московскому времени были задержаны семь поездов, следовавших в Крым. Время отклонения от графика составило от 1,5 до 5,5 часа. Кроме того, со стороны Крымского полуострова задержались еще 5 поездов.

Речь идет о следующий составах: № 8 Санкт-Петербург – Севастополь, № 328 Кисловодск – Симферополь, № 92 Москва – Севастополь, № 316 Адлер – Симферополь, № 196 Москва – Симферополь, № 186 Тюмень – Симферополь, № 28 Москва – Симферополь, № 67 Симферополь – Москва, № 327 Симферополь – Кисловодск, № 77 Симферополь – Санкт-Петербург, № 195 Симферополь – Москва, № 91 Севастополь – Москва.

В СКЖД отметили, что пассажирам поездов, задержка которых превышает 4 часа, предоставят бутилированную воду и питание.

Накануне аэропорт Шереметьево закрывали на прилет воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с этим авиакомпании скорректировали расписание полетов. Прокуратура организовала проверку по данному вопросу.

Мощный снегопад начался в Москве в ночь на 27 января. Из-за непогоды был объявлен оранжевый уровень опасности.

В настоящее время городские службы столицы активно ликвидируют последствия снегопада. Специалисты уже провели механизированную уборку проезжей части и тротуаров. Работы будут продолжаться по мере выпадения снега.