Прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержками рейсов в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура <…> контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", – говорится в сообщении.

В авиагавани также продолжает работу мобильная приемная прокуратуры.

Аэропорт Шереметьево закрыли на прилет воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничение будет действовать до 12:00. В связи с этим авиакомпании корректируют расписание полетов.

Мощный снегопад начался в Москве в ночь на 27 января. В течение дня в столице ожидается пасмурная погода с сильным снегом, а на дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Из-за непогоды был объявлен оранжевый уровень опасности.

В настоящее время городские службы столицы активно ликвидируют последствия снегопада. Специалисты уже провели механизированную уборку проезжей части и тротуаров. Работы будут продолжаться по мере выпадения снега.

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад в столичном регионе продлится до 29 января. Наибольшее количество осадков ожидается 27-го и 28-го числа.