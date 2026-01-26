"Роскосмос" показал снежный циклон, который накроет Москву

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал фото снежного циклона, который в ближайшее время накроет Москву. Оно размещено в телеграм-канале госкорпорации.

Снимок сделан многозональными сканирующими устройствами спутников серий "Электро-Л" и "Арктика-М".

На фоне ожидаемой непогоды в Москве объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение будет действовать в период с полуночи вторника, 27 января, до полудня четверга, 29-го числа.

В этот период ожидаются продолжительный сильный снег, гололедица, снежные заносы на дорогах и метель. Синоптики прогнозируют, что прирост снега в Москве может составить более половины месячной нормы осадков.

Поэтому городские службы усилили работу. По мере выпадения осадков специалисты будут проводить сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку дворовых территорий, дорог и тротуаров.

