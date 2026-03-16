Новости

Новости

16 марта, 16:46

Политика

Американская компания медицинского оборудования Stryker подверглась кибератаке

Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Marek Iwanczuk

Американская компания Stryker, специализирующаяся на производстве медицинского оборудования, подверглась крупной кибератаке. Об этом пишет RT со ссылкой на публикацию газеты The Wall Street Journal.

По данным издания, за "самой масштабной кибератакой против США в истории военного времени" стоят иранские хакеры. Их действия привели к серьезным сбоям в работе глобальной компании.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Ранее сообщалось, что персональные сведения клиентов компании Vietnam Airlines попали в открытый доступ из-за неполадок, возникших в сфере безопасности у одной из партнерских онлайн-платформ, которая управляется глобальной технологической корпорацией.

