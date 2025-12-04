Хакер из Подмосковья осужден на 21 год за DDoS-атаку на "Почту России" в интересах ВСУ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции Московской области"

Мособлсуд приговорил хакера из Ногинска Артема Хорошилова (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 21 году лишения свободы за организацию DDoS-атаки на "Почту России", проведенной в интересах Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Подсудимого признали виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России. Заключение он проведет в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, в августе 2022 года Хорошилов вступил в сговор с украинской хакерской группой IT Army of Ukraine, действующей под контролем спецслужб Украины. После этого он организовал DDoS-атаки на сайты ИТКС Интернет АО "Почта России", временно заблокировав их работу.

Более того, злоумышленник переводил денежные средства и криптовалюту в адрес иностранных фондов, поддерживающих украинские военные формирования, на общую сумму почти 690 тысяч рублей.

Правоохранителям также удалось выяснить, что Хорошилов планировал подорвать железнодорожные пути, используемые российской армией для перевозки военных грузов. Для осуществления диверсии он выбрал место, сфотографировал его и нашел в интернете инструкцию по созданию взрывного устройства из доступных материалов.

Однако его планы были сорваны российскими спецслужбами, которые пресекли его преступную деятельность.

Ранее Савеловский суд Москвы арестовал топ-менеджера IT-компании Юрия Беленького по делу о переводе денег ВСУ и террористической организации. С января 2023 года по март 2024-го он переводил средства в криптовалюте. Обвинение было предъявлено по статье "Содействие террористической деятельности". СМИ предположили, что мужчина работает директором компании DiHouse.

