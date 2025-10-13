СК задержал москвича за финансирование ВСУ по реквизитам Бабченко

Фото: телеграм-канал "Следком"

Житель Москвы задержан по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) посредством переводов криптовалюты. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

По данным следствия, злоумышленник с января 2023 года по март 2024-го проводил денежные операции по реквизитам, которые распространял журналист Аркадий Бабченко (признан в РФ иноагентом).

"Фигурант в целях финансирования ВСУ, а также террористической организации, <....>, осуществил денежные переводы в криптовалюте <....>, в размере свыше 60 тысяч рублей", – сообщили в СК.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 33-летнего россиянина за финансирование ВСУ. Злоумышленник переводил деньги иностранной организации, которая обеспечивала ресурсами украинских военных. По данному факту было возбуждено уголовное дело о госизмене.

Кроме того, суд отправил под домашний арест 17-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в передаче данных "Азову" (организация признана в РФ террористической и запрещена). Он передавал сведения о штабе волонтерского отряда, а также предоставил личные данные своего родственника-военнослужащего, находящегося в зоне боевых действий.