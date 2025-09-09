Российские хакеры взломали ресурсы четырех финансирующих ВСУ фондов

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Российские хакеры из "Вектор Т8" взломали ресурсы фондов, которые занимались финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал представитель группировки.

"Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине. Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырех суток они не могут восстановить ничего и возобновить свою работу", – поделился собеседник агентства.

Из украинских фондов под кибератаку попали "НА ЩИТІ" и "Фундація сили", "Твій крок".

По словам представителя "Вектор Т8", для взлома и нарушения работы ресурсов были внесены корректировки в системные настройки администратора, что привело к отключению и некорректной работе фондов.

Ранее хакеры атаковали ведомства и фирмы США из-за уязвимости в программе SharePoint компании Microsoft. СМИ сообщали, что они использовали крупную брешь в серверном программном обеспечении.

При этом Microsoft еще не выпустила обновление, чтобы исправить данную ситуацию. Расследование уязвимости серверов SharePoint начали в Канаде и Австралии.

