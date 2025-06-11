"Известия": в РФ хакеры активнее переходят на ночные кибератаки

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Хакеры все чаще стали проводить кибератаки в ночное время суток, надеясь оставаться незамеченными. По оценкам экспертов, с декабря 2024 года ночным атакам подверглись сотни корпоративных пользователей из России. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперт центра исследования киберугроз Владимир Степанов в интервью изданию подчеркнул, что киберпреступники проводят свои операции ночью, так как в это время ожидается меньше контроля со стороны команд информационной безопасности. В основном атаки производятся с 01:00 до 05:00.

Такое вмешательство может остаться без внимания со стороны сотрудников атакованной организации, если она не выстроила соответствующие процессы мониторинга и реагирования на подобного рода происшествия.

В свою очередь, аналитик Виталий Фомин отметил, что зачастую о действиях хакеров становится известно только утром, когда вредоносная операция уже завершена, а злоумышленники заполучили данные компании.

Ранее хакеры выставили на продажу данные о 89 миллионах учетных записей игрового сервиса Steam. Представитель компании, который специализируется на мониторинге случаев мошенничества на площадке, заявил, что утечка может говорить о проникновении в системы в реальном времени.