Совфед предложил тестировать на территории Пулково беспилотные авиасистемы

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Пулково"

Совет Федерации РФ предложил правительству установить на территории Санкт-Петербургского аэропорта Пулково экспериментальный правовой режим для тестирования беспилотных авиационных систем. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Совфеда.

Поводом для решения стало выступление вице-премьера – руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко на пленарном заседании.

Григоренко ранее рассказал, что правительство разработало второй пакет мер защиты граждан в цифровой среде, который будет включать около 20 инициатив. По его словам, туда войдет в том числе запрет на международные входящие звонки без согласия абонента. Такие вызовы будут обязательно маркировать.

Также планируется введение детских сим-карт. Благодаря этому родители смогут защищать молодое поколение от нежелательного контента.

