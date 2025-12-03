Форма поиска по сайту

03 декабря, 11:25

Общество
"Коммерсант": использование биометрии в школах будет строго добровольным

Использование биометрии в российских школах будет добровольным

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Сбор и использование биометрических данных школьников для прохода в учебное заведение будут строго добровольными, только с согласия родителей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аппарат вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что зарегистрированные биометрические данные учеников будут хранить в Единой биометрической системе (ЕБС). Школы получат доступ к ней через "аккредитованные организации". В учебных заведениях установят специальное оборудование, а также проведут интеграционные мероприятия.

"Каждая школа сможет сама решить, использовать эту возможность или нет", – отметили в аппарате Григоренко.

Передать биометрические данные ребенка с согласия родителей или опекуна можно будет в приложении "Госуслуги Биометрия". В Центре биометрических технологий рассказали, что для этого нужно войти в приложение, используя логин и пароль, а затем сфотографироваться. После этого родитель или опекун получит запрос на предоставление согласия для обработки данных школьника, которое можно отозвать в любой момент.

Также там уточнили, что биометрические данные в зависимости от их типа активны 3–5 лет. Зарегистрированных детей пока немного.

Формат внедрения прохода в другие школы по биометрии определится после тестирования в Татарстане, где уже действует такая система.

О том, что биометрия будет использоваться для безопасного прохода на территории российских школ, Григоренко рассказал во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации. Вице-премьер уточнил, что соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. По его словам, биометрия заменит традиционные пропуска.

образование общество технологии

