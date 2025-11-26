Форма поиска по сайту

26 ноября, 12:15

Политика

В Госдуму внесут законопроект об использовании биометрии для прохода в школы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Биометрические системы планируют использовать для безопасного прохода на территории российских школ. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Вице-премьер уточнил, что соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. По его словам, биометрия заменит традиционные пропуска.

В настоящее время данную систему тестируют в Татарстане, отметил Григоренко, добавив, что региональный пилотный проект оказался успешным.

Ранее сообщалось, что в России завершили разработку сервиса подтверждения возраста при помощи биометрических данных. Технология будет запущена в течение месяца. Она защитит несовершеннолетних от покупки товаров с возрастными ограничениями в интернете.

Вместе с тем ожидается, что оплата проезда по биометрии станет одним из основных способов расчета в транспорте через 1,5–2 года. Сейчас доля платежей с использованием биометрических данных составляет около 1 миллиона транзакций, что равняется 2,5% от общего объема платежей в метро.

"Новости дня": подтверждение личности по биометрии введут в РФ при посадке на поезд

