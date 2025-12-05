Эксперт Стоянов опроверг массовое закрытие салонов красоты в 2026 году

Салоны красоты могут массово закрыться из-за налоговых изменений, утверждают некоторые эксперты. На чем основаны эти прогнозы и действительно ли есть повод для опасений, разбиралась Москва 24.

Тотальное сокращение?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы, которая вступит в силу с 1 января 2026 года. Таким мнением с телеграм-каналом "SHOT Проверка" поделилась президент Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Ляля Садыкова.

Речь идет о новой норме, согласно которой компании с годовым оборотом свыше 20 миллионов рублей сохранят упрощенную систему налогообложения (УСН), но будут обязаны выплачивать НДС в размере 5 или 22% на выбор. При этом в первом случае нельзя принимать к вычету входящий НДС от поставщиков, что невыгодно при оптовых закупках.

По словам Садыковой, наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках, где высокая арендная плата и конкуренция усугубляются снижением спроса. Таким образом, рынок здесь сократится на 25%. Кроме того, она прогнозирует, что до 30% предприятий уйдут в теневой сектор, а 15% бизнесов обретут новых владельцев.





Ляля Садыкова президент Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Одиночные салоны будут массово закрываться или уходить в серый сектор. По нашей оценке, риски закрытия и перепродаж салонов будут выше всего на периферии крупных городов и в регионах с доходами ниже средних.

Садыкова рассказала, что часть салонов уже попыталась адаптироваться: для компенсации расходов они подняли цены и снизили оплату труда мастеров. Это привело к оттоку персонала, многие из которого перешли в статус самозанятых, утверждает эксперт.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что повышение НДС в 2026 году с 20 до 22% останется незаметным для россиян, так как налог будет включен в цены в условиях жесткой денежно-кредитной политики. По его словам, вторым вариантом финансирования бюджета были госзаймы, но это бы привело к росту инфляции и ставок для экономики.

Перестройка бизнес-процессов

Основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов рассказал Москве 24, что ранее практически вся индустрия работала на патенте или упрощенной системе налогообложения. Предприниматели вносили фиксированные суммы, что было удобно: не нужно было подсчитывать затраты.

Теперь же появились другие формы, которые предстоит освоить. Одна из них – история с НДС при годовом доходе свыше 20 миллионов рублей, отметил эксперт.

"Какие-то компании действительно закроются, и причина не только в налогах. Уже начались разовые эпизоды: в основном среди предпринимателей из 1990-х, у которых старые салоны не в собственности, а также тех, кому подняли арендную плату и нет сил на новые изменения", – сказал Стоянов.





Игорь Стоянов основатель и президент сети салонов красоты Худшее, что может произойти с салонами, – это уход мастеров в коворкинги. Мои прогнозы: любые изменения всегда неприятны, но неизбежны, и придется перестраиваться. Другая часть салонов сгруппируется в управляющие компании, то есть преобразуются в единую управленческую структуру для оптимизации расходов. У меня есть ощущение, что в ближайшие полтора-два года произойдет укрупнение или консолидация рынка. Конечно, есть салоны-одиночки, которые распространяют панику, но их немного.

Стоянов прогнозирует рост цен на бьюти-услуги, и он тоже не связан с налоговой реформой.

"В своих салонах мы подняли стоимость на 15%, но это лишь позволяет сохранить прежнюю небольшую рентабельность в 15–20%. Печальная новость в том, что в конечном итоге это ляжет на плечи клиентов. Инфляция и рост цен, к сожалению, ожидаются в следующем году", – указал Стоянов.

При этом доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил в разговоре с Москвой 24, что ситуация по налогообложению в целом связана с вопросами малого бизнеса.

"В условиях сокращения покупательской способности населения, вызванного высокими ценами и ростом тарифов, потребители попытаются найти более дешевые способы удовлетворить потребности. Поэтому сферы, где предоставляются услуги (парикмахерские, стоматологии и другие), будут подвержены оптимизации", – отметил экономист.

По его мнению, в городах-миллионниках салоны красоты ответят на повышение налоговой нагрузки наймом на работу менее квалифицированных специалистов.

"При этом цены в любом случае повысятся, избежать этого невозможно. Салоны красоты расположены в помещениях, поэтому в расходы придется закладывать затраты на электроэнергию, поскольку уже известно о росте коммунальных платежей с 1 января 2026 года. Помимо этого, необходимо закупать различные товары, используемые в парикмахерской среде: кремы, шампуни, другие необходимые продукты для оказания услуг", – указал Сафонов.

Эксперт спрогнозировал, что постепенно салоны могут начать предоставлять места для работы в аренду самозанятым, которые платят налог в 4%. Тогда проконтролировать платежи будет сложнее, так как эти сотрудники сами оформляют отчетность, отметил эксперт.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Люди будут договариваться об услугах на дому по звонку. А некоторые салоны, которые не выдержат налоговую нагрузку, начнут закрываться.

Ситуация может прийти к тому, что салоны будут приглашать специалиста только на то время, когда к ним обратился клиент. Если же этот вариант ограничат, мастера начнут приезжать по звонку на дом. Таким образом, сфера трансформируется в услуги на дому, заключил Сафонов.

