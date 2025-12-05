Форма поиска по сайту

05 декабря, 16:31

Общество
Эксперт Стоянов опроверг массовое закрытие салонов красоты в 2026 году

Бьюти-процедура: что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений

Салоны красоты могут массово закрыться из-за налоговых изменений, утверждают некоторые эксперты. На чем основаны эти прогнозы и действительно ли есть повод для опасений, разбиралась Москва 24.

Тотальное сокращение?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы, которая вступит в силу с 1 января 2026 года. Таким мнением с телеграм-каналом "SHOT Проверка" поделилась президент Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Ляля Садыкова.

Речь идет о новой норме, согласно которой компании с годовым оборотом свыше 20 миллионов рублей сохранят упрощенную систему налогообложения (УСН), но будут обязаны выплачивать НДС в размере 5 или 22% на выбор. При этом в первом случае нельзя принимать к вычету входящий НДС от поставщиков, что невыгодно при оптовых закупках.

По словам Садыковой, наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках, где высокая арендная плата и конкуренция усугубляются снижением спроса. Таким образом, рынок здесь сократится на 25%. Кроме того, она прогнозирует, что до 30% предприятий уйдут в теневой сектор, а 15% бизнесов обретут новых владельцев.

Одиночные салоны будут массово закрываться или уходить в серый сектор. По нашей оценке, риски закрытия и перепродаж салонов будут выше всего на периферии крупных городов и в регионах с доходами ниже средних.
Ляля Садыкова
президент Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты

Садыкова рассказала, что часть салонов уже попыталась адаптироваться: для компенсации расходов они подняли цены и снизили оплату труда мастеров. Это привело к оттоку персонала, многие из которого перешли в статус самозанятых, утверждает эксперт.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что повышение НДС в 2026 году с 20 до 22% останется незаметным для россиян, так как налог будет включен в цены в условиях жесткой денежно-кредитной политики. По его словам, вторым вариантом финансирования бюджета были госзаймы, но это бы привело к росту инфляции и ставок для экономики.

Перестройка бизнес-процессов

Фото: 123RF.com/rangersmith14

Основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов рассказал Москве 24, что ранее практически вся индустрия работала на патенте или упрощенной системе налогообложения. Предприниматели вносили фиксированные суммы, что было удобно: не нужно было подсчитывать затраты.

Теперь же появились другие формы, которые предстоит освоить. Одна из них – история с НДС при годовом доходе свыше 20 миллионов рублей, отметил эксперт.

"Какие-то компании действительно закроются, и причина не только в налогах. Уже начались разовые эпизоды: в основном среди предпринимателей из 1990-х, у которых старые салоны не в собственности, а также тех, кому подняли арендную плату и нет сил на новые изменения", – сказал Стоянов.

Худшее, что может произойти с салонами, – это уход мастеров в коворкинги. Мои прогнозы: любые изменения всегда неприятны, но неизбежны, и придется перестраиваться. Другая часть салонов сгруппируется в управляющие компании, то есть преобразуются в единую управленческую структуру для оптимизации расходов. У меня есть ощущение, что в ближайшие полтора-два года произойдет укрупнение или консолидация рынка. Конечно, есть салоны-одиночки, которые распространяют панику, но их немного.
Игорь Стоянов
основатель и президент сети салонов красоты

Стоянов прогнозирует рост цен на бьюти-услуги, и он тоже не связан с налоговой реформой.

"В своих салонах мы подняли стоимость на 15%, но это лишь позволяет сохранить прежнюю небольшую рентабельность в 15–20%. Печальная новость в том, что в конечном итоге это ляжет на плечи клиентов. Инфляция и рост цен, к сожалению, ожидаются в следующем году", – указал Стоянов.

При этом доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил в разговоре с Москвой 24, что ситуация по налогообложению в целом связана с вопросами малого бизнеса.

"В условиях сокращения покупательской способности населения, вызванного высокими ценами и ростом тарифов, потребители попытаются найти более дешевые способы удовлетворить потребности. Поэтому сферы, где предоставляются услуги (парикмахерские, стоматологии и другие), будут подвержены оптимизации", – отметил экономист.

По его мнению, в городах-миллионниках салоны красоты ответят на повышение налоговой нагрузки наймом на работу менее квалифицированных специалистов.

"При этом цены в любом случае повысятся, избежать этого невозможно. Салоны красоты расположены в помещениях, поэтому в расходы придется закладывать затраты на электроэнергию, поскольку уже известно о росте коммунальных платежей с 1 января 2026 года. Помимо этого, необходимо закупать различные товары, используемые в парикмахерской среде: кремы, шампуни, другие необходимые продукты для оказания услуг", – указал Сафонов.

Эксперт спрогнозировал, что постепенно салоны могут начать предоставлять места для работы в аренду самозанятым, которые платят налог в 4%. Тогда проконтролировать платежи будет сложнее, так как эти сотрудники сами оформляют отчетность, отметил эксперт.

Люди будут договариваться об услугах на дому по звонку. А некоторые салоны, которые не выдержат налоговую нагрузку, начнут закрываться.
Александр Сафонов
доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ

Ситуация может прийти к тому, что салоны будут приглашать специалиста только на то время, когда к ним обратился клиент. Если же этот вариант ограничат, мастера начнут приезжать по звонку на дом. Таким образом, сфера трансформируется в услуги на дому, заключил Сафонов.

Старкина Маргарита

обществоистории

