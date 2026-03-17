Собянин: средства ПВО за ночь нейтрализовали уже 27 БПЛА, летевших к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре беспилотника, пытавшихся атаковать Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Сотрудники спецслужб уже прибыли к месту падения обломков БПЛА.

Ночью 17 марта подразделения ПВО ликвидировали уже 27 вражеских дронов на подлете к столице. Массированная атака БПЛА на город началась 14 марта.

На фоне этого аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково принимают и отправляют авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.