МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу Олегу Озерову, сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

Решение было связано с инцидентом 7 марта, когда был поврежден гидроэнергетический комплекс "Новоднестровск" на территории Украины.

В молдавском МИД подчеркнули, что это привело к утечке нефтепродуктов в реку Днестр, что создало угрозу для окружающей среды и безопасности водоснабжения республики.

Ранее министерство иностранных дел Швеции совершило устный демарш перед российским послом Сергеем Беляевым, заявив о якобы запуске БПЛА с корабля РФ в местных водах. Как указал дипломат, ведомство при этом не предоставило доказательств причастности российского судна к инциденту.

До этого МИД ФРГ объявил о высылке сотрудника российского посольства в связи с подозрениями в шпионаже. Дипломат был вызван в ведомство для разъяснений. СМИ писали, что Германия выслала заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Российское дипведомство назвало данное решение провокацией.