Собянин сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА, летевших на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Система ПВО отразила атаку четырех вражеских беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр столицы в своем канале.
Ночью 17 марта силы ПВО ликвидировали уже 23 беспилотника на подлете к Москве. Массированная атака украинских БПЛА на столицу началась 14 марта.
Столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.
