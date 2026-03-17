Собянин сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА, летевших на Москву

Система ПВО отразила атаку четырех вражеских беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр столицы в своем канале.

Ночью 17 марта силы ПВО ликвидировали уже 23 беспилотника на подлете к Москве. Массированная атака украинских БПЛА на столицу началась 14 марта.

Столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.