Собянин: системой ПВО Минобороны отражена атака четырех летевших к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона на подлете к Москве. О пресечении новой атаки Сергей Собянин поделился в своем канале в мессенджере МАХ.

В настоящее время на месте падения фрагментов находятся сотрудники экстренных служб, добавил мэр.

Данные БПЛА стали 45-ми по счету, перехваченными в воздушном пространстве столичного региона с 25 марта.

На фоне ситуации аэропорты Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения на выпуск и прием гражданских самолетов. Обе авиагавани продолжают обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.

