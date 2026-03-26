26 марта, 11:35
Собянин: системой ПВО Минобороны отражена атака четырех летевших к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона на подлете к Москве. О пресечении новой атаки Сергей Собянин поделился в своем канале в мессенджере МАХ.
В настоящее время на месте падения фрагментов находятся сотрудники экстренных служб, добавил мэр.
Данные БПЛА стали 45-ми по счету, перехваченными в воздушном пространстве столичного региона с 25 марта.
На фоне ситуации аэропорты Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения на выпуск и прием гражданских самолетов. Обе авиагавани продолжают обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами.
Собянин: силы ПВО уничтожили еще три БПЛА на подлете к Москве