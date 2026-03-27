27 марта, 08:49

Экономика

Около 13 брендов могут покинуть Россию в 2026 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко​

Около 13 брендов, часть из которых уже полностью закрыла торговые точки, могут покинуть российский рынок в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию CMWP.

В мониторинге брендов участвовали товары широкого потребления. Специализированные товары и операторы общественного питания были исключены.

В частности, в процессе закрытия находятся российские фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также немецкая Bugatti. Среди брендов детских товаров – российский Orby, а Pelican переходит в онлайн-формат.

"Ранее сообщалось, что российские фэшн-бренды Modis, Zenden и Kovik также собираются покинуть рынок РФ", – сказал собеседник агентства.

При этом в процессе оптимизации сети торговых точек находятся российские бренды Desport, Motherbear, "Домотехника", Cats&Dogs. Сообщалось также о сокращении числа магазинов Gloria Jeans, а российские фэшн-марки Cosareve и Pink Punk приостановили свою деятельность. M’Studio и Face code закрыли свои магазины в 2026 году.

Ранее стало известно, что компания "Одежда 3 000", управляющая магазинами Modis, подала заявление о банкротстве. По данным СМИ, проблемы в бизнесе начались после смерти основателя сети Игоря Сосина.

За два года количество магазинов сократилось как минимум в три раза, а с поиском нового инвестора возникли сложности из-за общего падения спроса на одежду и обувь в России.

Сеть магазинов Modis существует с 2006 года. В 2024 году у компании было 120 торговых объектов, сейчас в социальных сетях бренда указаны 10.

бизнесэкономика

