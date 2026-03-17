"Коммерсант": сеть одежды Modis подала заявление о банкротстве

17 марта, 09:18

Сеть одежды Modis подала заявление о банкротстве

Фото: 123RF.com/andriiborodai

Компания "Одежда 3 000", управляющая магазинами Modis, подала заявление о банкротстве. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным издания, проблемы в бизнесе начались после смерти основателя сети Игоря Сосина. В частности, за два года количество магазинов сократилось как минимум в три раза. При этом с поиском нового инвестора для развития Modis возникли сложности из-за общего падения спроса на одежду и обувь в России.

Сеть магазинов Modis существует с 2006 года. В 2024 году у компании было 120 торговых объектов, сейчас в социальных сетях бренда указаны 10.

Сосин умер в 2020 году. В феврале 2026 года "Одежда 3 000" уведомила о неплатежеспособности, указав своим кредитором китайского импортера Shanghai Newidea International Trade. Ему удалось взыскать с компании 44 миллиона юаней (569 миллионов рублей) в результате двух разбирательств.

В прошлом году суд в Москве признал банкротом АО "Модный континент", которое владеет сетью магазинов женской одежды Incity. Суд начал процедуру банкротства по заявлению бизнесмена Дмитрия Зимина, который затребовал 136 миллионов рублей. Также иск к ретейлеру на сумму свыше 286 миллионов рублей направила китайская Shaoxing Shengteng Trading.

