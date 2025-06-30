Суд начал банкротство сети магазинов женской одежды Incity

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Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение, начальную процедуру банкротства, в отношении АО "Модный континент", которое владеет сетью магазинов женской одежды Incity. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что суд начал процедуру по заявлению бизнесмена Дмитрия Зимина, который затребовал 136 миллионов рублей. Временным управляющим стал член ассоциации МСРО "Содействие" Игорь Маслов. Рассмотрение дела по существу назначено на 4 декабря 2025 года.

В материалах дела говорится, что Зимин приобрел права требования к АО "Модный континент" у банка "Финсервис", которому фирма задолжала по двум кредитам 2023 и 2024 годов. Китайская Shaoxing Shengteng Trading также направила иск к ретейлеру на сумму свыше 286 миллионов рублей.

Ранее СМИ писали, что "Лента" рассматривает возможность покупки гипермаркетов сети "Магнит". Детали сделки были не определены. При этом "Магнит" может рассмотреть вариант избавления от всех гипермаркетов и супермаркетов, чтобы сосредоточиться на развитии малоформатных концепций.

