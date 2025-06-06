"Коммерсант": "Лента" может выкупить гипермаркеты сети "Магнит"

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"Лента" рассматривает возможность покупки гипермаркетов сети "Магнит". Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Как сообщили журналисты, детали сделки еще не определили. "Магнит" рассматривает возможность избавиться от всех крупноформатных объектов, в том числе гипермаркетов и супермаркетов. Он планирует сосредоточиться на развитии малоформатных концепций.

В марте площадь крупноформатных магазинов "Магнита" достигала 922,6 тысячи квадратных метров. Их стоимость может составлять 100 миллиардов рублей. При этом, по информации Infoline, количество больших объектов сети снижается. В 2024 году "Магнит" закрыл 31 магазин, с января по апрель 2025 года – более 10.

Ранее сообщалось, что российские производители предупредили о росте цен на продукты. Это может коснуться и социально значимых товаров. По их словам, причиной может стать законопроект, обязывающий соблюдать ГОСТы.

На данный момент компании производят продукцию по техническим условиям и собственным стандартам. Бизнес опасается, что новые правила приведут к увеличению расходов на коррекцию состава, переоформление разрешительных документов и упаковки.

Авторы законопроекта считают, что после его принятия с рынка пропадут только некачественные продукты. Инициативу поддержал и Минпромторг.

