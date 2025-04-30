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30 апреля, 12:59

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"ВкусВилл" заявил, что закрытие магазинов связано с оптимизацией торговых точек

"ВкусВилл" объяснил закрытие собственных торговых точек

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Закрытие некоторых магазинов "ВкусВилл" связано с оптимизацией количества торговых точек. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее "Коммерсант" писал, что в первом квартале текущего года количество магазинов "ВкусВилл" сократилось на 10,5%. По данным журналистов, компания закрыла 238 магазинов, что стало самым высоким показателем среди крупных ретейлеров.

В заявлении отмечается, что в прошлом году сеть открыла более 500 новых магазинов, чем значительно увеличила свое присутствие на рынке. Кроме того, закрытие ряда точек является стандартной практикой компании.

"Мы тестируем разные локации, в том числе и отдельные города, если точка не показывает эффективности – закрываем ее и ищем новое место, где спрос на наш ассортимент будет выше", – говорится в сообщении.

Компания уточнила, что процесс оптимизации происходит для того, чтобы продукция оставалась доступной для покупателей в актуальных для них локациях.

"При закрытии магазина у сотрудников есть возможность перейти на другие торговые точки. Наши продавцы получают премию с продаж, поэтому для коллег перевод в более эффективный магазин – это еще и возможность больше заработать", – обратила внимание пресс-служба.

Ранее СМИ писали, что москвичка якобы нашла гвоздь в йогурте, который приобрела в магазине "ВкусВилл". Комментируя это, сеть исключила попадание гвоздей в продукт на производстве молочного комбината "Пензенский", который поставляет продукцию в торговые точки.

Компания объяснила, что продукты проходят несколько уровней фильтрации. Данные фильтры нужны для удаления любых посторонних предметов, включая металлические. Кроме того, операторы каждый день проверяют состояние фильтров, уточнила сеть.

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