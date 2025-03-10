"ВкусВилл" заявил о планах снять с продажи партию напитков после взрыва бутылки в магазине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "ВкусВилл" отзовет партию напитков после того, как один из покупателей получил ранения из-за взорвавшейся бутылки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу торговой сети.

До этого сообщалось, что в магазине "ВкусВилл", расположенном на улице Бутырской, взорвалась бутылка газировки, в результате чего пострадал один из посетителей.

"К сожалению, такой инцидент действительно произошел. На продукт мог повлиять любой из внешних факторов: или производственный брак тары, или повреждение (даже микроскол может привести к нарушению состояния продукта), или нарушение хранения на производстве", – говорится в сообщении.

В пресс-службе компании также отметили, что продукцию уже направили на лабораторную проверку, при этом напитки от других дат производств переместили в холодильное оборудование до окончания внутренней проверки.

Также товар проверяют на наличие брака тары или сбоев в производственных процессах. Подобный случай с этим напитком произошел впервые, добавил представитель компании.

Ранее "ВкусВилл" приостановил продажи торта "ДэнБош" после того, как в телеграм-каналах появилась информация о том, что жительница Москвы заметила в десерте стекло. При этом упаковка не была повреждена или вскрыта.

Как сообщили в компании, в десерте присутствовали не осколки стекла, а кусочки пластика. При этом "ВкусВилл" отметил, что на производстве не используют материалы из стекла.