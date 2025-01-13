"ВкусВилл" приостановил продажи десерта "ДэнБош" из-за сведений о стекле

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Сеть супермаркетов "ВкусВилл" сообщила в беседе с РИА Новости, что приостановила продажи десерта "ДэнБош" до выяснения всех обстоятельств.

В телеграм-каналах ранее появилась информация, что жительница Москвы заметила в "ДэнБош" стекло. При этом упаковка не была повреждена или вскрыта.

Как сообщили в компании, курьер уже забрал у девушки купленную продукцию. В результате выяснилось, что в десерте присутствовали не осколки стекла, а кусочки пластика. "ВкусВилл" отметил, что на производстве не используют материалы из стекла.

Сейчас, по данным торговой сети, организовано расследование, задачей которого является выяснение возможных рисков, связанных с целостностью упаковки. При необходимости будут приняты дополнительные меры контроля, уточнили во "ВкусВилле".

"Поставщик проходил аудит "ВкусВилла", на момент проверки эксперты не выявили никаких рисков, связанных со стеклом и хрупким пластиком", – заключили в компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". Как рассказали пострадавшие, у них болел живот, начались тошнота и диарея. Однако "ВкусВилл" опроверг эти сведения.

В заявлении торговой сети сказано, что продукция проходила плановые проверки в лаборатории, результаты которых подтвердили безопасность и качество зефира. Также во "ВкусВилле" предупредили, что в составе есть мальтит, который при чрезмерном потреблении может оказывать слабительное действие.

Через некоторое время сотни покупателей зефира "Жизель" заявили, что им стало плохо после употребления продукта. Их симптомы указывали на пищевое отравление. СМИ называли одной из причин тот же сахарозаменитель на основе мальтита, который используется в производстве.

После этого магазины "Пятерочка", "Перекресток" и онлайн-маркет Vprok.ru сняли с продажи зефир.

Позже кондитерская фабрика "Сокол", которая выпускает эту продукцию, опровергла информацию об отравлении и пригрозила судебным иском тем, кто порочит репутацию компании. Однако Роспотребнадзор приостановил работу фабрики "Сокол".

