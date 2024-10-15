Три магазина приостановили продажи зефира "Жизель" на фоне жалоб граждан

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Магазины "Пятерочка", "Перекресток" и онлайн-гипермаркет Vprok.ru приостановили продажи зефира "Жизель" с мальтитным сиропом на фоне жалоб покупателей. Об этом РБК заявили в пресс-службе X5 Group.

Сейчас ни одной жалобы на зефир с мальтитом, в том числе "Жизель", на горячей линии, сайте или других каналах не зафиксировано. Однако из-за жалоб граждан до выяснения обстоятельств товар нельзя будет пробить на кассе или заказать в приложении. Остатки зефира на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже, уточнили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". Как рассказали пострадавшие, у них болел живот, начались тошнота и диарея.

Компания "ВкусВилл" опровергла сведения о массовом отравлении. Там уточнили, что продукция проходила плановые проверки в лаборатории, результаты которых подтвердили безопасность и качество зефира. Магазин вновь направил товар на исследование, до получения его результатов продажи приостановлены.

Также во "ВкусВилле" напомнили, что в составе зефира есть мальтит, который при чрезмерном потреблении может оказывать слабительное действие.

