Компания "ВкусВилл" опровергла информацию о массовом отравлении покупателей зефиром

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Компания "ВкусВилл" назвала не соответствующей действительности появившиеся в СМИ сведения о массовом отравлении покупателей зефиром. Об этом сказано в заявлении торговой сети, размещенном в телеграм-канале.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". По словам пострадавших, у них заболел живот, начались тошнота и диарея.

Однако, как сообщили в компании, зефир проходил плановые проверки в лаборатории, по результатам которых была подтверждена безопасность и соответствие качеству. Сейчас "ВкусВилл" собирается вновь направить продукцию на исследование для подтверждения его полной безопасности.

Кроме того, торговая сеть приняла решение до получения результатов нового исследования приостановить продажи зефира. Таким образом, продукцию нельзя будет приобрести в магазинах и на онлайн-ресурсах.

Также в компании указали на то, что в составе зефира присутствует заменитель сахара под названием мальтит, который является разрешенным, но при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.

"Мы предупреждаем об этом покупателей: информация есть на упаковке зефира, а также добавлена в описание продукта на сайте и в мобильном приложении", – уточнили во "ВкусВилле".

При этом в торговой сети сообщили, что проверяют все обращения от покупателей и за последние 4 месяца продаж зефира доля обращений по данному продукту в среднем достигла менее 0,3% от общего числа покупок. Таким образом, как сообщает пресс-служба, за 4 месяца поступило лишь 32 обращения от покупателей.

Ранее в Тамбовской области около 14 человек из детского лагеря "Спутник" обратились в больницу с признаками отравления. В результате двое были госпитализированы с симптомами отравления средней тяжести, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Остальные 12 пациентов написали отказ от госпитализации. Лагерь проверят сотрудники областного Роспотребнадзора, а также специалисты Минздрава и Минобразования по региону.

