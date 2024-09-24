В суд поступил первый иск о компенсации вреда после отравления едой из "Кухни на районе"

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Дорогомиловский суд Москвы поступил первый иск, связанный с отравлением блюдами сервисов "Кухня на районе" и "Самокат". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

По данным судебной инстанции, предметом иска является компенсация морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Беседа по нему назначена 31 октября. В соответствии с законом, она будет проходить в закрытом режиме.

Директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, который представляет интересы истцов, отметил, что в интересах пострадавших было приготовлено порядка 30 исков. Однако они рассчитывают на досудебное соглашение по большинству из них.

"Хотя тут есть сложность: бюджет любой компании на досудебные споры ограничен, и когда он заканчивается, нам ничего не остается, как идти в суд. Не сомневаюсь, что решение будет в пользу истцов. Но вопрос, какую в итоге сумму они получат", – заметил адвокат.

Фельдман также подчеркнул, что "Кухня на районе" и "Самокат" – лишь поставщики продукции, у которой есть производитель, ответственный за массовое отравление людей наряду с поставщиком.

"После судебных заседаний и решений по искам вопросы к нему могут появиться уже у поставщика", – предположил юрист.

Начиная с 14 июня в столичные и региональные больницы массово стали обращаться люди с признаками отравления и подозрением на ботулизм – инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Оно передается через употребление продуктов, содержащих возбудитель ботулизма.

Всего от него пострадали 415 человек. При этом скончались двое: 21-летний житель Костромы и пациент из Нижегородской области.

Все пострадавшие до госпитализации употребляли салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе").

По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело.