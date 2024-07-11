Всего от ботулизма в РФ пострадали 415 человек

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Всего от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 415 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Госдумы по здравоохранению, которое транслировалось на сайте нижней палаты.

По словам Поповой, салат с фасолью, ставший причиной заболевания ботулизмом, доставили 2 882 потребителям. Эта фасоль закупалась за рубежом, уточнила она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что нарушение всех возможных правил и технологий привело к изготовлению опасного продукта, который и привел к вспышке ботулизма.

Случаи заражения этим заболеванием зафиксировали в июне у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Кроме того, один больной был выявлен в Санкт-Петербурге, этот случай заболевания оказался завозным.

От ботулизма скончались двое человек. Погибли 21-летний житель Костромы и пациент, госпитализированный в Нижегородской области.

Все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл". Люблинский районный суд постановил приостановить работу "Кухни на районе" на 90 суток за нарушение санитарных норм.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Их отправили под домашний арест. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова – заключили под стражу.