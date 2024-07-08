Минздрав РФ: 41 пациент с ботулизмом остается в больницах

Фото: depositphotos/sudok1

На данный момент в больницах Москвы и регионов на стационарном лечении остается 41 пациент с ботулизмом, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что больные лежат в медицинских учреждениях столицы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей, а также Татарстана.

"Девять из них остаются на искусственной вентиляции легких", – приводит ТАСС слова Кузнецова.

Случаи заражения этим заболеванием были зафиксированы в июне у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Кроме того, один больной был выявлен в Санкт-Петербурге, этот случай заболевания оказался завозным.

К настоящему времени двое из зараженных скончались. Погибли 21-летний житель Костромы и пациент, госпитализированный в Нижегородской области.

Все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл". Едой, заказанной в "Кухне на районе", отравились не менее 188 человек. В связи с этим Люблинский районный суд принял решение о приостановке работы сервиса на 90 суток за нарушение санитарных норм.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Их отправили под домашний арест. Еще одного подозреваемого, которым стал повар "Савон-К" Карим Норматов, заключили под стражу.