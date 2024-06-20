Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 18

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Количество жителей Татарстана, которые обратились в медучреждения с подозрением на ботулизм, выросло до 18. Из них 17 человек госпитализированы. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

По данным надзорного ведомства, число пострадавших увеличилось после того, как 19 июня сотрудники управления Роспотребнадзора по региону повторно обзвонили потребителей салата с фасолью. Тогда в инфекционную больницу обратились три человека, из которых двух пришлось госпитализировать, а еще один отказался от госпитализации.

С 14 июня в больницы Москвы с признаками ботулизма обратилось не менее 121 человека. 20 таких же случаев выявили в Московской области и 17 – в Нижнем Новгороде.

В столичном Роспотребнадзоре сообщили, что все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", выпущенный "Гастропортом", который продавался во "ВкусВилле". При этом, как заявило ведомство, поставщик фасоли "Савон-К" разместил предприятие рядом со свалкой отходов, а его сотрудники работали в антисанитарных условиях.

В связи с этим следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июня суд отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина. Повара "Савон-К" Карима Норматова отправили в СИЗО. Следователи уточнили, что после выявленных случаев отравлений повар попытался скрыться, но его задержали в аэропорту Жуковский.

