Из стационаров выписаны 15 пострадавших от ботулизма россиян

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Из стационаров выписали 15 человек, пострадавших от ботулизма в российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Так, из 15 выписанных один человек проживает в Нижегородской области, а все остальные – в Москве.

Кроме того, Роспотребнадзор заявил об открытии единой горячей линии для тех граждан, которые пострадали от отравления. Люди, по информации пресс-службы, могут обратиться с заявлением о судебной защите их прав как потребителей. Всю актуальную информацию можно получить по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

С 14 июня в столичные медучреждения с симптомами заражения ботулизмом обратились не менее 121 человека. 20 таких же случаев выявили в Московской области, 14 – в Казани и 17 – Нижнем Новгороде.

В управлении Роспотребнадзора по Москве выяснили, что все пострадавшие употребляли салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", произведенный "Гастропортом", который продавался во "ВкусВилле". При этом, по данным ведомства, поставщик фасоли "Савон-К" разместил предприятие рядом со свалкой отходов, а его сотрудники работали в антисанитарных условиях.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июня суд отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина. Повара "Савон-К" Карима Норматова отправили в СИЗО. По версии следствия, после случившегося мужчина попытался скрыться, его задержали в аэропорту Жуковский.

