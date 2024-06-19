Роспотребнадзор Москвы заявил о выявлении еще 76 человек с симптомами ботулизма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор Москвы после обзвона 1 034 человек выявил 76 граждан с симптомами ботулизма, пятерых из которых пришлось госпитализировать. Об этом сообщается на сайте столичного управления.

"Остальные взяты под медицинское наблюдение. По четырем адресам отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований", – подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники службы продолжают противоэпидемиологические мероприятия, в рамках которых уже выявили нарушения правил техрегламентов и прекратили действие 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Также специалисты изъяли и не допустили 60 тонн пищевой продукции и компонентов, используемых для приготовления.

Покупатели, по информации пресс-службы, вправе обратиться в столичное управление с заявлением о судебной защите их прав как потребителей. Для этого можно воспользоваться сайтом Роспотребнадзора города либо обратиться в службу по почте с заявлением в произвольной форме.

К документу также нужно приложить копии:



документа, подтверждающего заключение договора на покупку салата;

документа, подтверждающего оплату салата;

медицинских документов, подтверждающих заболевание ботулизмом;

документов, подтверждающих расходы, связанные с заболеванием;

копию паспорта.

С 14 июня в больницы Москвы с симптомами заражения ботулизмом обратился как минимум 121 человек. 20 таких же случаев выявили в Московской области, 14 – в Казани и 17 – Нижнем Новгороде.

В столичном Роспотребнадзоре выяснили, что все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", произведенный "Гастропортом", который продавался во "ВкусВилле".

Поставщик фасоли, "Савон-К", разместил предприятие рядом со свалкой отходов, а сотрудники работали в антисанитарных условиях.

Фигурантами дела стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин и руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова, а также фактический руководитель "Савон-К" Владимир Шин. Им предъявили обвинения по статье "Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Позднее был задержан четвертый фигурант – повар "Савон-К" Карим Норматов.

Сторона обвинения попросила столичный суд арестовать всех 4 фигурантов дела. Один из них, Норматов, уже заключен под стражу.

