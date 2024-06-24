В Костромской области умер заразившийся ботулизмом мужчина

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21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

"К сожалению, спасти молодого человека не удалось", – цитирует ее ТАСС.

Причиной смерти в том числе послужил тот факт, что мужчина при первых признаках отравления сразу не обратился за медицинской помощью, объяснили в администрации. Ему стало плохо еще в Нижнем Новгороде, но скорую ему вызвали только в Костроме, заключили в пресс-службе.

Случаи заражения ботулизмом выявляли в Москве, Московской области, Татарстане и Нижнем Новгороде. Все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", произведенный "Гастропортом". При этом поставщик фасоли "Савон-К" разместил свое предприятие неподалеку от свалки отходов, а его сотрудники работали в антисанитарных условиях.

В российские стационары с ботулизмом доставили 301 человека, 43 из которых находились на ИВЛ.

По факту отравления было возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин и руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова, а также фактический руководитель "Савон-К" Владимир Шин и повар фирмы Карим Норматов. Первых троих отправили под домашний арест, а повара Норматова заключили под стражу.

