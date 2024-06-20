Мурашко: в стационарах РФ с симптомами ботулизма находится 301 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всего в российских стационарах с симптомами ботулизма после употребления некачественной продукции находится 301 человек, из которых 43 россиянина подключены к искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

"Медицинская помощь пострадавшим с диагнозом "ботулизм" оказывается в полном объеме", – уточнил он.

Как рассказал министр, лекарств для лечения пациентов с ботулизмом в России достаточно.

С 14 июня в больницы Москвы с симптомами ботулизма обратились не менее 121 человека. 20 аналогичных случаев выявили в Подмосковье, 18 – в Казани и 17 – Нижнем Новгороде.

В управлении Роспотребнадзора по Москве заявили, что все пострадавшие употребляли салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", приготовленный "Гастропортом", который продавался во "ВкусВилле". При этом, как сообщили в ведомстве, поставщик фасоли "Савон-К" разместил предприятие рядом со свалкой отходов, а его сотрудники работали в антисанитарных условиях.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июня суд отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина.

Повара "Савон-К" Карима Норматова отправили в СИЗО. По версии следствия, после произошедшего мужчина хотел скрыться, но его задержали в аэропорту Жуковский.

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило об уничтожении около 20 тонн продукции на мусоросжигательном заводе в столице в связи со случаями ботулизма. А в основном ведомстве заявили об обнаружении ботулинического токсина в остатках готовой еды, которую отобрали для исследования. Всего было изъято из оборота около 200 тонн опасной продукция, а в рамках расследования дела допрошено более 2 тысяч человек, у которых выявили симптомы отравления.

