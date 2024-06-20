В Москве уничтожено около 20 тонн продукции из-за случаев ботулизма

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Около 20 тонн продукции изъято и уничтожено на мусоросжигательном заводе в Москве в связи со случаями ботулизма, заявили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по столице.

По данным надзорной службы, это было необходимо с целью исключения риска для здоровья остальных граждан. Сейчас сотрудники ведомства проводят аналогичные мероприятия.

"Сотрудники осуществляют контроль на всех этапах следования потенциально опасной продукции – от загрузки в специализированный автотранспорт до места ее обезвреживания на мусоросжигательном заводе", – уточнили в Роспотребнадзоре.

В настоящее время ведомство продолжает проводить санитарно-эпидемиологическое расследование.

С 14 июня в столичные медучреждения с симптомами заражения ботулизмом обратились не менее 121 человека. 20 таких же случаев выявили в Московской области, 18 – в Казани и 17 – Нижнем Новгороде.

В управлении Роспотребнадзора по Москве выяснили, что все пострадавшие употребляли салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", произведенный "Гастропортом", который продавался во "ВкусВилле". При этом, по данным ведомства, поставщик фасоли "Савон-К" разместил предприятие рядом со свалкой отходов, а его сотрудники работали в антисанитарных условиях.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июня суд отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина. Повара "Савон-К" Карима Норматова отправили в СИЗО. По версии следствия, после случившегося мужчина попытался скрыться, его задержали в аэропорту Жуковский.

