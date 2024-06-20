Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой продукции

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Роспотребнадзор обнаружил ботулинический токсин в остатках готовой еды, которую отобрали для исследования в связи с массовыми отравлениями в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Отобрано почти 700 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 3 тысяч исследований", – уточнили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в общей сложности было изъято из оборота около 200 тонн опасной продукции. Кроме того, по требованию ведомства действие свыше 100 деклараций о соответствии продукции были прекращены.

В рамках расследования Роспотребнадзор вместе с МВД допросили уже более 2 тысяч человек, у которых выявили симптомы отравления. Также к мероприятиям привлекли два научно-исследовательских института ведомства, включая референс-центр по контролю за ботулизмом.

"Задействованы все лабораторные мощности ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", – добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что около 20 тонн продукции было изъято и уничтожено на мусоросжигательном заводе в Москве в связи со случаями ботулизма. По данным управления Роспотребнадзора по столице, это было необходимо с целью исключения риска для здоровья остальных граждан.

С 14 июня в московские больницы с симптомами ботулизма поступили не менее 121 человека. 20 таких же случаев зафиксировали в Подмосковье, 18 – в Казани и 17 – Нижнем Новгороде.

В столичном управлении Роспотребнадзора уточнили, что все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", выпущенный "Гастропортом", который продавался во "ВкусВилле". При этом, как сообщили в ведомстве, поставщик фасоли "Савон-К" разместил предприятие рядом со свалкой отходов, а его сотрудники работали в антисанитарных условиях.

В связи с этим следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июня суд отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина. Повара "Савон-К" Карима Норматова отправили в СИЗО. По версии следствия, после случившегося мужчина попытался скрыться, его задержали в аэропорту Жуковский.

