Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 19

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Количество обратившихся за медпомощью жителей Татарстана в связи с подозрениями на ботулизм выросло до 19. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

В общей сложности по России, как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, в стационарах с симптомами ботулизма находится 301 человек. При этом 43 из зараженных пришлось подключить к искусственной вентиляции легких. Он также уточнил, что в стране не выявили летальных случаев среди заболевших.

На симптомы ботулизма пожаловались в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.

В управлении Роспотребнадзора по Москве объяснили, что все пострадавшие употребляли салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл". При этом предприятие поставщика фасоли "Савон-К" находилось неподалеку от мусорной свалки, а сотрудники цеха работали в антисанитарных условиях, уточнило ведомство. По решению суда приставы приостановили работу московского цеха, выпускавшего салаты.

По факту массового отравления было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июня суд отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, а также главу отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина.

Повара "Савон-К" Карима Норматова отправили в СИЗО. Как уточнили следователи, после появления информации об отравлениях мужчина хотел скрыться, но его задержали в аэропорту Жуковский.

