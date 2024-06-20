Мурашко: летальных случаев среди заболевших ботулизмом в РФ нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России не выявлено летальных случаев среди заболевших ботулизмом. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его данным, в стационарах с ботулизмом сейчас находится 301 человек, 43 из которых потребовалась искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

Ранее около 20 тонн продукции было изъято и уничтожено на мусоросжигательном заводе в Москве в связи со случаями ботулизма. В столичном Роспотребнадзоре уточнили, это было сделано для исключения риска для здоровья остальных граждан.

С 14 июня в столичные больницы с симптомами ботулизма поступили не менее 121 человека. Аналогичные случаи выявили в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.

В столичном управлении Роспотребнадзора уточнили, что все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", выпущенный "Гастропортом", который продавался во "ВкусВилле". При этом, как сообщили в ведомстве, поставщик фасоли "Савон-К" разместил предприятие рядом со свалкой отходов, а его сотрудники работали в антисанитарных условиях.

В связи с этим следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июня суд отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина. Повара "Савон-К" Карима Норматова отправили в СИЗО. По версии следствия, после случившегося мужчина попытался скрыться, его задержали в аэропорту Жуковский.

