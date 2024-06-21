Приставы приостановили работу столичного цеха, вызвавшего ботулизм у людей

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Судебные приставы приостановили работу столичного цеха, выпускавшего салаты, которые вызвали вспышку ботулизма у людей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП РФ по Москве.

По информации ведомства, на производстве, расположенном на Стандартной улице, выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

"Выяснилось, что на предприятии нарушается поточность технологического процесса в виде фасовки пищевой продукции, что могло послужить возникновением и распространением инфекционных заболеваний", – уточнили приставы.

Также, по их информации, хранение продукции там осуществлялось беспорядочно. Например, контейнеры с едой оставляли в коридоре, а готовили еду 13 сотрудников без прививок от гепатита А и дизентерии Зонне. В связи с этим суд признал предприятие виновным в административном правонарушении по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", приостановив по этой причине деятельность цеха на 90 суток.

Соответствующее решение суда поступило приставам, которые возбудили исполнительное производство и направились в цех, где составили протокол об административном приостановлении деятельности.

"Руководитель организации предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ в случае неисполнения требований судебного акта", – сообщили в ведомстве.

После этого приставы опечатали здание и на протяжении всего срока будут контролировать исполнение судебного решения.

Всего по стране, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в стационарах с симптомами ботулизма находится 301 человек. При этом 43 из зараженных потребовалась искусственная вентиляция легких. Он также уточнил, что в РФ не выявили летальных случаев среди заболевших.

На симптомы ботулизма пожаловались в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.

Столичное управление Роспотребнадзора выявило, что все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который произвел "Гастропортом" и продавался во "ВкусВилле". При этом поставщик фасоли "Савон-К" разместил свое предприятие неподалеку от свалки отходов, а его сотрудники работали в антисанитарных условиях, уточнило ведомство.

Из-за увеличения числа пострадавших было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июня суд отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, а также главу отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина.

Повара "Савон-К" Карима Норматова заключили под стражу. По словам следователей, после появления информации об отравлениях мужчина попытался скрыться, но был задержан в аэропорту Жуковский.

