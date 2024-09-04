Более 15 пострадавших от острой кишечной инфекции в КБР готовятся к выписке

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В городе Баксане Кабардино-Балкарии готовятся к выписке 16 пострадавших от острой кишечной инфекции. Об этом сообщает региональный Минздрав в телеграм-канале.

Согласно последним данным, в медучреждениях республики стационарную помощь получают 70 человек. Врачи оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил, что число обращений с симптомами острой кишечной инфекции в Баксане снижается. Пик заболеваемости пройден, отметил он.

Об отравлении людей стало известно 3 сентября. Минздрав республики сообщал о 70 пострадавших, в то время как прокуратура КБР говорила о 212 обратившихся к врачам пациентах, из которых 63 госпитализировали, в том числе 56 детей.

Правоохранители проведут проверку, в ходе которой оценят исполнение законодательства в сфере водоснабжения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Предварительно, причиной инцидента стало отравление водопроводной водой.

Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначен анализ проб воды, проводятся опросы пострадавших.