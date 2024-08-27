Роспотребнадзор остановил работу подмосковного бассейна, где отравились дети

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Работа бассейна в Егорьевске, в котором отравились четверо детей, была приостановлена. Об этом заявило управление Роспотребнадзора по Московской области, передает РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, ситуация остается под контролем управления ведомства.

Специалисты отобрали на месте пробы воды, а также взяли образцы воздуха из закрытых помещений. После проведения лабораторных испытаний эксперты выяснили, что вода в бассейне не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов. При этом в воздухе были нарушены нормы содержания озона.

О госпитализации детей в возрасте от 3 до 13 лет, посетивших акваклуб, стало известно 27 августа. Врачи диагностировали у них токсическое отравление, но в настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

