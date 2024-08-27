Четверо детей отравились хлором во время купания в подмосковном акваклубе

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Четверых детей в возрасте от 3 до 13 лет, посетивших акваклуб в подмосковном Егорьевске 24 августа, госпитализировали с признаками отравления. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на региональное СУ СК.

В больнице им диагностировали токсическое отравление. Как выяснили следователи по результатам проверки, вода в бассейне не соответствовала нормативам по содержанию хлоридов, а воздух – озона.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. СК продолжает проверку.

Всех пострадавших уже отпустили домой, сейчас их жизни ничего не угрожает, добавили правоохранители.

Ранее более 30 сотрудников Черкизовского мясокомбината были госпитализированы в Москву с кишечной инфекцией. Все заболевшие питались в закрытой столовой для сотрудников комбината "СС Ресторанс энд кафе".

В связи с выявленными нарушениями российского санитарного законодательства было решено временно закрыть кафе и опечатать предприятие. Помимо этого, Роспотребнадзор начал готовить связанные с инцидентом материалы к передаче в Преображенский районный суд.

